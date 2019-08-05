Начата проверка арсеналов из-за ЧП под Ачинском
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Военные следователи проводят проверку по факту взрывов боеприпасов в результате пожара на территории воинской части в Красноярском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу военного следственного управления СК России по Центральному военному округу.
Уточняется, что проверку проводит военно-следственный отдел по Красноярскому гарнизону.
В Ачинске на складах горят две площадки для утилизации боеприпасов, на которых находятся 40 тыс. снарядов.
По предварительным данным, причиной возгорания стал подрыв снаряда. Оно произошло в хранилище пороховых зарядов.
Ранее появилось видео взрыва артиллерийского склада в Ачинске.