Начата проверка арсеналов из-за ЧП под Ачинском

Военные следователи проводят проверку по факту взрывов боеприпасов в результате пожара на территории воинской части в Красноярском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу военного следственного управления СК России по Центральному военному округу.

Уточняется, что проверку проводит военно-следственный отдел по Красноярскому гарнизону.

В Ачинске на складах горят две площадки для утилизации боеприпасов, на которых находятся 40 тыс. снарядов.

По предварительным данным, причиной возгорания стал подрыв снаряда. Оно произошло в хранилище пороховых зарядов.

Ранее появилось видео взрыва артиллерийского склада в Ачинске.