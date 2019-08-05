Режим ЧС введен в Ачинском районе после взрывов

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Взрыв на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе, 5 августа 2019 года Взрыв на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе, 5 августа 2019 года
Взрыв на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе, 5 августа 2019 года
Снимок с видео/Дмитрий Скворцов/ТАСС

Режим ЧС введен в Ачинском районе Красноярского края после взрывов на складе боеприпасов, передает ТАСС.

По последним данным, при взрыве пострадали семь человек — в том числе ребенок и двое военных.

Ранее была названа причина взрыва в воинской части в Красноярском крае.