Режим ЧС введен в Ачинском районе после взрывов

Режим ЧС введен в Ачинском районе Красноярского края после взрывов на складе боеприпасов, передает ТАСС.

По последним данным, при взрыве пострадали семь человек — в том числе ребенок и двое военных.

Ранее была названа причина взрыва в воинской части в Красноярском крае.