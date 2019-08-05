В результате взрыва в Ачинске пострадали восемь человек

В результате взрыва и пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края пострадали восемь человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ачинскую межрайонную больницу.

Уточняется, что пятеро из них отправлены домой на амбулаторное лечение, остальные трое — один пожарный и двое военнослужащих — остаются в больнице.

Согласно полученным данным, в пострадавшем районе эвакуации подвергнется 11 тыс человек.

Ранее появилось видео взрыва артиллерийского склада в Ачинске.