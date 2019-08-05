11 тысяч жителей Ачинска эвакуируют

Власти города Ачинска объявили об эвакуации жителей в связи с взрывом на складе боеприпасов в Красноярском крае. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на городскую администрацию.

Согласно полученным данным, эвакуации подвергнется 11 тыс человек.

Как отмечается, эти жители города находятся в районах Ачинска, входящих в зону возможного поражения.

Уточняется, что эвакуация людей уже идет.

Ранее сообщалось, что один ребенок и трое взрослых пострадали из-за взрыва в Ачинске.