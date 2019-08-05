Украина захотела купить у США новые противотанковые ракетные комплексы

Ввременный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Киев захотел купить большой партии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

Он уточнил, что Киев хотел бы приобрести больше Javelin с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

«Украина хотела бы приобрести больше Javelin», — рассказал Тейлор.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер сообщил, что администрация США рассматривает возможность поставки на Украину противотанковые комплексы Javelin.