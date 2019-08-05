Около тысячи человек эвакуируют из трех сел и детского лагеря из-за взрыва боеприпасов в Ачинске

Почти тысячу человек эвакуируют из трех населенных пунктов и детского лагеря из-за взрыва на складе боеприпасов в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что из Заборка эвакуируют 67 человек, Малого Улуйя — 430 человек, Каменки — 153. Эвакуация также происходит в детском лагере, оттуда вывезено 257 детей и 66 взрослых.

По данным ведомства, людей в Красноярском крае эвакуируют 20 автобусов и и одна вахтовка на базе грузовой автомашины «Урал».

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на артиллерийском складе воинской части в Ачинском районе. По последним данным, в результате трагедии пострадали восемь человек.