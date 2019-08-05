Один ребенок и трое взрослых пострадали при взрыве в Ачинске
При взрыве на артиллерийском складе в Красноярском крае увеличилось число пострадавших. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что сообщалось о двух пострадавших с осколочными ранениями.
Уточняется, что число пострадавших увеличилось до четырех. Среди них один ребенок.
Они доставлены в больницу с ожогами. Врачи оказывают пострадавшим помощь.
Ранее сообщалось, что эвакуация началась после взрыва в воинской части в Красноярском крае.