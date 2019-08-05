Танк Ирана задымился на Армейских играх

Танк иранских военных задымился во время Армейских игра в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Отмечается,что инцидент произошел из-за перегрева двигателя танка. По информации пресс-службы, задымление произошло во время второго заезда иранской команды. После преодоления брода танк не открыл жалюзи системы охлаждения двигателя, что привело к перегреву и задымлению моторного отсека.

Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что участники Армейских игр приготовили яичницу при помощи танка Т-80.