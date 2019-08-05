Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
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Заместитель главы МИДа России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию вокруг договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».
Рабков заявил, что США являются могильщиками договора. Он подчеркнул, что власти страны нарушили международную безопасность и стратегическую стабильность.
Он также добавил Россия призывает Вашингтон отказаться от развертывания ракет малой и средней дальности.
Заместитель главы МИДа в Кремле готовы к переговорам в сфере контроля над вооружением.
Ранее сообщалось, что Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД.