Заместитель главы МИДа России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию вокруг договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

Рабков заявил, что США являются могильщиками договора. Он подчеркнул, что власти страны нарушили международную безопасность и стратегическую стабильность.

Он также добавил Россия призывает Вашингтон отказаться от развертывания ракет малой и средней дальности.

Заместитель главы МИДа в Кремле готовы к переговорам в сфере контроля над вооружением.

Ранее сообщалось, что Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД.