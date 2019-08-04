Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара начнет операцию против боевиков на территории Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его словам, операция состоится на восточном берегу реки Евфрат.

Эрдоган отмечает, что о готовности к ней турецкая сторона уже проинформировала Россию и США.

Лидер Турции, подчеркивает, что страна с помощью операции ответит на провокации и обстрелы приграничных населенных пунктов с территории Сирии.

Ранее Эрдоган назвал сроки размещения в Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400.