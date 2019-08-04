Истребитель потерпел крушение в Иране

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Morteza Nikoubazl/Reuters

Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны, передает РИА «Новости».

На борту самолета находились два человека, оба спаслись.

Отмечается, что причиной крушения стала техническая неисправность.

Другие подробности не приводятся.