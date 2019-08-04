National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге

Россия показала свою новую боевую технику на параде, посвященном 323-й годовщине со дня образования ВМФ России. Об этом пишет National Interest.

По информации издания, Россия продемонстрировала всю мощь стремительно меняющегося состава Военно-морского флота. Особое внимание в статье уделили новейшему фрегату «Адмирал Касатонов», на борту которого есть противолодочная и противоторпедная система «Пакет-НК», новому корвету «Гремящий«и дизельной подлодке «Кронштадт» проекта «Лада».

По мнению авторов материала, именно фокус на малых, но эффективных кораблях способствует модернизации российского флота.

Ранее сообщалось, что в России празднуют день ВМФ.