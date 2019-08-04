Шойгу объяснил боязнь НАТО перед участием в Армейских играх

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что страны НАТО не отправляют делегации для участия в Армейских международных играх (АрМИ) из-за боязни признаться в недостатках своей техники, передает ТАСС.

По его словам, представители альянса прикрываются политическими мотивами, но на деле боятся показать недоработки своей техники потенциальным покупателям.

«Тут же очень много рисков. Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать», — сказал он.

Шойгу отметил, что Москва приглашает на игры представителей стран НАТО, но ставит перед собой иную задачу — «чтобы наша армия была обучена, оснащена, боеготова».