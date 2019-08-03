Иностранные участники АрМИ-2019 оценили российскую военную технику

Иностранные участники Армейских международных игр–2019 высказали мнение о российской военной технике, предоставленной им для прохождения конкурсов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, заместитель министра обороны Мьянмы и генерал-лейтенант Тейн Мью Зо заявил, что военнослужащие их государства остались под большим впечатлением.

Он также отмечает, что российская военная техника является самой мощной в мире.

Кроме того, глава индийской делегации, член судейской коллегии Риши Деора подчеркивает, что у участников игр есть «хорошая возможность испытать отличную российскую военную технику».

До этого сообщалось, что участниками АрМИ-2019 станет 223 команд из 39 стран мира.