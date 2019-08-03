Морская авиация ВСУ провела учения над Черным морем

Морская авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) провела летно-тактические учения над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.

Как отмечается, учения длились неделю над акваторией моря.

Уточняется, что в ходе учений были привлечены вертолеты МИ-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26.

Согласно ведомству, морская авиация отслеживала подлодку условного противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов.

Как подчеркивается, авиация справилась с поставленной задачей.

Ранее сообщалось, что учения с участием почти 11 тысяч военных начались в Балтийском море.