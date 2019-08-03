Опубликованы снимки из космоса подбитых в Ливии украинских Ил-76
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Опубликованы спутниковые снимки подбитых в Ливии украинских самолетов Ил-76. Об этом сообщает портал European Space Imaging.
Отмечается, что на одном из снимков видно, как у обоих самолетов разрушена носовая часть.
Кроме того, видны следы возгорания.
Уточняется, что также опубликована фотография, на которой изображена вся территория аэропорта Аль-Джуфра, который находится под контролем Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
Ранее сообщалось, что появились подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии.