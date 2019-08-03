Правительство США активизирует создание неядерных ракет после прекращения ДРСМД

Власти США собираются начать разработку неядерных ракет наземного базирования в связи с выходом Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что после выхода из договора США планируют в полной мере заняться научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками (НИОКР), относящимися к созданию ракет средней и меньшей дальности, которые раньше соответствовали условия сделки.

Уточняется, что министерство обороны страны считает такие решения «надлежащим ответом на действия России».

Подчеркивается, что США собираются также тесно работать с союзниками и создавать потенциал партнеров.

Ранее сообщалось, что США приступили к разработке запрещенных ДРСМД ракет.