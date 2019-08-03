Полпред РФ заявил о грубом нарушении ВСУ соглашения о перемирии в Донбассе

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Полномочный представитель России Борис Грызлов заявил, что Вооруженные силы Украины грубо нарушили соглашения о перемирии в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что такое заявление он сделал во время минских переговоров.

Отмечается, что грубым нарушением он назвал применение беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

По его мнению, это является «сугубо наступательным действием».

Кроме того, он добавил, что российская сторона настаивает на проведении расследования инцидента и действенных мер со стороны ВСУ, а также призвал киевские власти подключиться к вопросу поддержания вступившего в силу 21 июля перемирия.

Ранее сообщалось, что на Украине сорвали перемирие.