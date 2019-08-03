В России начинаются испытания нового поколения «Тигров»

Гендиректор предприятия-разработчика данной техники «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий рассказал, что в России начались испытания бронеавтомобилей «Атлет». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что эти транспортные средства заменят машины семейства «Тигр».

«В понедельник, пятого августа, опытные образцы бронированных автомобилей «Атлет» приступили к отработке программы предварительных испытаний», --сказал Красовицкий.

Он добавил, что «Атлетам» предстоит преодолеть бездорожье в условиях низких и высоких температур, также их протестируют на подрыв и обстрел.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков заявил, что в Параде 9 мая приняли участие специальная бронированная машина ВПК-233136 «Тигр», бронированный автомобиль «Урал-432009» и бронированный корпусный автомобиль «Патруль».