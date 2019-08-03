Столтенберг выразил уверенность, что США и Россия договорятся по контролю вооружений
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что США и Россия смогут договориться по поводу нового соглашения по контролю, применению и распространению вооружений. Об этом сообщает CNN.
По его словам, вряд ли такие соглашения будут заключены в ближайшее время.
«Я полагаю, что все еще можно достичь договоренности в сфере контроля над вооружениями», — сказал Столтенберг.
Он добавил, что в долгосрочной перспективе это будет безопаснее, отвечает интересам всех стран, к тому же, гонка вооружений не только опасна, но и затратна.
Ранее сообщалось, что США приступили к разработке запрещенных ДРСМД ракет.