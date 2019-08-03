В Сирии боевики обстреляли родное селение Асада

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин проинформировал о том, что на фоне решения властей страны о прекращении огня в Идлибской зоне деэскалации боевики обстреляли селение Кардаха. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что этот населенный пункт в провинции Латакия является родиной семьи президента Сирии Башара Асада. Обстрел из реактивной системы залпового огня был произведен 2 августа, в пятницу, в 6.55. В результате произошедшего погиб один местный житель, еще трое были ранены.

«Развертывание РСЗО на огневой позиции осуществлено НВФ под прикрытием тумана, поэтому не было своевременно выявлено», — сказал Бакин.

Ранее сообщалось, что боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим».