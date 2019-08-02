Трамп готов участвовать в переговорах по Донбассу, заявил Волкер

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что допускает участие американского лидера Дональда Трампа в переговорах по разрешению конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данная проблема обсуждается в различных форматах, в том числе в «нормандском формате».

Он отметил, что, если Россия будет готова прекратить конфликт, то для главы США это будет очень важно.

«Формат имеет меньшее значение, чем наполнение», — подчеркнул Волкер.

Он пояснил, что в случае создания нового формата, в который были бы вовлечены Соединенные Штаты, то они бы рассмотрели такой вариант.

Волкер добавил, что США хотят поддерживать усилия по разрешению конфликта в Донбассе «любыми способами».