Трамп сообщил об отказе Рэтклиффа от должности главы нацразведки

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф не собирается баллотироваться на пост главы национальной разведки США. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, с Рэтклиффом нечестным образом обращаются «нелепые мейнстримные СМИ».

Он отметил, что объяснил конгрессмену от Республиканской партии, с какими злословиями и клеветой ему придется столкнуться.

«Я объяснил Джону, какими несчастными он и его семья будут, имея дело с этими людьми», — уточнил Трамп.

После этого, добавил президент, Рэтклифф решил остаться в конгрессе. Глава государства заключил, что вскоре он назовет нового кандидата на пост.

Ранее Трамп назвал кандидата на пост главы Нацразведки.