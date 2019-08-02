Шойгу поздравил военнослужащих ВДВ с праздником

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил представителей Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Он заявил, что на десантников всегда можно возлагать самые сложные задачи.

Шойгу также отметил мужество, оперативность и самоотверженность представителей ВДВ.

Глава Минобороны подчеркнул, что «воины «крылатой пехоты»» всегда сохраняют верность присяге.

Он поблагодарил всех представителей ВДВ и пожелал им крепкого здоровья и благополучия.

Ранее сообщалось, что в ВДВ рассказали о высоком конкурсе среди женщин в Рязанском училище.