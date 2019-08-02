Стоимость основных программ США по закупке вооружений превысила $2 трлн

Пентагон опубликовал отчет о реализации основных оборонных закупок в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что стоимость основных программ минобороны США по закупке вооружений и военной техники превышает $2 трлн.

Уточняется, что большая часть трат приходится на военно-морские силы США ( примерно $921 млрд), следом идут закупки минобороны.

Третье и четвертое места в списке трат заняли траты на ВВС и сухопутные войска соответственно.

Самой затратной является закупка атомных подводных лодок класса Virginia, на которую было потрачено $161,5 млрд.