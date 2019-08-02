Южнокорейские военные рассказали о новом пуске ракет КНДР

Военные Южной Кореи рассказали о том, что КНДР произвели новый пуск снарядов. Об этом сообщает Yonhap.

Отмечается, что пуск произошел в ночь с четверга на пятницу из провинции Хамгён-Намдо в Японское море между 02.59 и 03.23 в пятницу (в четверг 20.59 и 21.23 мск).

Уточняется, что с территории КНДР произошел пуск ракет малой дальности.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи также добавил, что его представители наблюдают за ситуацией и находятся в состоянии готовности.

Ранее СМИ рассказали о новом ракетном пуске в северной Корее.