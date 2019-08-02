В Госдуме сообщили о планах сформировать пять новых танковых батальонов ВДВ
close
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов рассказал о планах по обновлению армейской техники. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что планируется формирование пяти новых танковых батальонов Воздушно-десантных войск.
Уточняется, что уже созданы два танковых батальона.
Кроме того, образованы бригада спецназа и бригада управления на базе полков спецназа и полка связи.
Ранее сообщалось, что ВДВ проведут самую масштабную высадку в новейшей истории России.