В Госдуме сообщили о планах сформировать пять новых танковых батальонов ВДВ

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов рассказал о планах по обновлению армейской техники. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что планируется формирование пяти новых танковых батальонов Воздушно-десантных войск.

Уточняется, что уже созданы два танковых батальона.

Кроме того, образованы бригада спецназа и бригада управления на базе полков спецназа и полка связи.

Ранее сообщалось, что ВДВ проведут самую масштабную высадку в новейшей истории России.