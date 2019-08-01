В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР

МИД России назвал создание в ООН комиссии по расследованию ударов по объектам инфраструктуры на северо-западе Сирии провокацией, сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев «разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе».

В ведомстве добавили, что эту идею активно пропагандировали страны, которые враждебно настроены в сторону законных властей арабской республики.

МИД также уточнил, что есть страны-противники усилий России по искоренению террористической угрозы в Сирии и обеспечению ее территориальной целостности и суверенитета.

Ранее Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе.