В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
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МИД России назвал создание в ООН комиссии по расследованию ударов по объектам инфраструктуры на северо-западе Сирии провокацией, сообщает РИА «Новости».
По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев «разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе».
В ведомстве добавили, что эту идею активно пропагандировали страны, которые враждебно настроены в сторону законных властей арабской республики.
МИД также уточнил, что есть страны-противники усилий России по искоренению террористической угрозы в Сирии и обеспечению ее территориальной целостности и суверенитета.