Минобороны поднимет в 1,5 раза оклады некоторым контрактникам

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ряд категорий контрактников с 1 сентября будет получать ежемесячную надбавку к денежному содержанию с размере 50%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подписал приказы, устанавливающие данную надбавку солдатам, матросам, сержантам и старшинам. Отмечается, что данная мера вводится , чтобы повысить уровень социальнй защищенности младшего состава контрактников.

Также с 1 сентября 30-процентная надбавка устанавливается для военных водителей категорий C, D и CE.

Кроме того планируется увеличить выплату за наем жилья сержантам и прапорщикам.