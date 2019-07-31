Австралия обеспокоена сотрудничеством России и Китая, пишут СМИ

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Небольшая группа островов Лианкур в Японском море связана с важными геополитическими и геостратегическими проблемами, которые могут представлять угрозу для Австралии. Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что острова являются предметом территориального спора между Южной Кореей и Японией. Однако на прошлой неделе недалеко от них пролетели бомбардировщики России и Китая во время совместной воздушной операции. На это Токио и Сеул отреагировали официальными протестами. Этот инцидент показал масштабы военного сотрудничества, развивающегося между Москвой и Пекином. Маловероятно, что страны вступят в официальный военный союз, так как КНР и Россия стремятся к сохранению независимости, однако углубление стратегических связей между ними может сыграть ключевую роль в определении геополитического и геостратегического ландшафта западной части Тихого океана в ближайшие два десятилетия.

В материале говорится о том, что территориальные споры между Японией и Южной Кореей волнуют Австралию. Если на Корейском полуострове произойдет военный конфликт, Канберра, скорее всего, будет в него втянута. Обеспокоена она и развитием отношений между Пекином и Москвой.