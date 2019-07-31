Военные второго китайского полка С-400 прошли подготовку в России

Военные Народно- освободительной армии Китая (НОАК) прошли обучение в России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Известно, что около 100 китайских военных теперь подготовлены для работы на машинах второго полка С-400. В настоящее время они уже отправились на родину.

Источник отметил, что военные успели вернуться с началом поставки систем из второго полкового комплекта в Китай.

Ранее сообщалось, что Россия передает Китаю С-400 морем.

По некоторым данным, поставки начались на два месяца быстрее, чем планировалось и прописывалось в контракте.