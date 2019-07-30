США должны запугать Россию, заявил Foreign Policy

Американский журнал Foreign Policy отметил, что США необходимо внушить страх России.

По словам автора статьи, президенту Соединенных Штатов потребуется найти способ, чтобы заставить Россию бояться США и чтобы она перестала «действовать безнаказанно».

В то же время, добавил автор, Вашингтону необходимо получить доверие жителей российского государства.

Он уточнил, что россияне ошибочным образом полагают, что США представляют для них угрозу.

В связи с этим, подчеркнул журналист, Соединенным Штатам следует завоевать не только уважение российского лидера Владимира Путина, но также доверие последующих поколений россиян.

Ранее сообщалось, что в США хотят прописать антироссийские санкции в военном бюджете.