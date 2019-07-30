США должны запугать Россию, заявил Foreign Policy
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Американский журнал Foreign Policy отметил, что США необходимо внушить страх России.
По словам автора статьи, президенту Соединенных Штатов потребуется найти способ, чтобы заставить Россию бояться США и чтобы она перестала «действовать безнаказанно».
В то же время, добавил автор, Вашингтону необходимо получить доверие жителей российского государства.
Он уточнил, что россияне ошибочным образом полагают, что США представляют для них угрозу.
В связи с этим, подчеркнул журналист, Соединенным Штатам следует завоевать не только уважение российского лидера Владимира Путина, но также доверие последующих поколений россиян.
Ранее сообщалось, что в США хотят прописать антироссийские санкции в военном бюджете.