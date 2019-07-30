ВДВ проведут самую масштабную высадку в новейшей истории России

Военные ВДВ проведут в 2019 году самую масштабную высадку парашютистов в новейшей истории. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны страны.

Как отмечается, высадка «вслепую» запланирована в рамках учений, которые будут проходить на территории от Новой Земли до Новосибирских островов. Также в рамках мероприятий будет оттачиваться слаженность работы легких сил и укрепление группировки войск страны.

По некоторым данным, учения должны состояться в сентябре, и они станут самыми крупными за последние 38 лет.

Ранее сообщалось, что новое орудие для ВДВ представили в России.