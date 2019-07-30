В США хотят прописать антироссийские санкции в военном бюджете

Американские сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен предложили прописать возможность введения санкций против России за новые «вмешательства в выборы» в военном бюджете страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Марко Рубио и Крис ван Холлен считают, что в оборонном бюджете можно прописывать не только тематические нормы, но и антироссийские санкции. Они, по мнению сенаторов, должны касаться энергетического, банковского и оборонного сектора России.

По их мнению, санкционные меры будут более действенными, если Россия будет заранее знать о них, а не после какого-либо проступка.

Сенаторы подчеркнули, что ограничительные меры против государства стоит вводить против суверенного долга только в том случае, если будет вновь выявлено вмешательство в выборы со стороны страны.

Также представители сената просят вводить санкции и в отношении «олигархов и высокопоставленных политических фигур», которые, по мнению американской национальной разведки, могут быть причастными к вмешательствам в выборы.

Ранее сообщалось, что американского президента Дональда Трампа призвали ввести новые санкции против России.