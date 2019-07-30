Умер Анатолий Баронин

Скончался в возрасте 86 лет ветеран советской и украинской внешней разведки Анатолий Баронин. Об этом сообщает пресс-служба украинской Службы внешней разведки на сайте.

Известно, что ветеран был первым, кто добыл информацию о лихорадке Эбола и передал СССР.

В Германии его называли «выдающимся мастером шпионажа», пояснили в пресс-службе. Последние пять лет службы он был первым замначальника управления разведки в Киеве.

«Вечная память и лучшие воспоминания о легендарном разведчике», — отметили в пресс-службе.

Причина смерти Баронина не называется.