Умер Анатолий Баронин
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Скончался в возрасте 86 лет ветеран советской и украинской внешней разведки Анатолий Баронин. Об этом сообщает пресс-служба украинской Службы внешней разведки на сайте.
Известно, что ветеран был первым, кто добыл информацию о лихорадке Эбола и передал СССР.
В Германии его называли «выдающимся мастером шпионажа», пояснили в пресс-службе. Последние пять лет службы он был первым замначальника управления разведки в Киеве.
«Вечная память и лучшие воспоминания о легендарном разведчике», — отметили в пресс-службе.
Причина смерти Баронина не называется.