Сенат не смог заблокировать вето Трампа на продажу оружия Саудовской Аравии

Американский сенат не смог преодолеть вето президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и запретить продавать оружие Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, сенаторов, выступающих против продажи оружия США другим странам, оказалось менее две трети, поэтому сенат не смог преодолеть вето Трампа.

Конгресс США пытался воспрепятствовать поставкам еще весной 2019 года, но Трамп наложил вето на их блокировку.

По некоторым данным, общая стоимость сделок составляет около $8 млрд. Поставлять планируют в том числе высокоточные управляемые ракеты и военные самолеты.

Ранее сообщалось, что сенат США запретил Трампу продавать оружие Саудовской Аравии.