Мужчина пытался провезти в США пусковую установку для ракеты в виде «сувенира»

Американская служба транспортной безопасности поймала на границе мужчину, который хотел провезти в Соединенные Штаты пусковую установку для ракеты в багаже. Об этом рассказала представитель службы Лиза Фарбстин в твиттере.

По ее словам, мужчина является гражданином США, он прилетел из Кувейта и заявлял, что установка для ракеты длиной 140 см — это его сувенир.

«Наверное, ему все же стоило вместо этого выбрать брелок!» — добавила Фарбстин.

Она отметила, что ракеты установки AGM-176 Griffin бы имели дальность до 5,5 км и их можно было бы запускать с земли, самолета или корабля.

