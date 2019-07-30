Россия и Иран расширят военное сотрудничество

Российская и иранская стороны заключили соглашение, согласно которому между странами будет царить взаимопонимание, а также государства расширят совместную работу по ряду вопросов. Об этом сообщает Mehr со ссылкой на командующего ВМС Ирана Хосейна Ханзади.

Он уточнил, что две страны смогли прийти к консенсусу и подписать документ в ходе его визита в Россию. По его словам, в частности, сотрудничество подразумевает развитие военных отношений.

Ханзади отметил, что этот документ является первым в своем роде между Россией и Ираном.

«Его можно рассматривать как поворотный момент в отношениях Тегерана и Москвы в сфере обороны», — добавил Ханзади.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран устроят совместные учения.