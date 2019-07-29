Япония хочет принять участие в программе F-35

Япония хочет стать полноценным партнером в программе по разработке истребителей F-35. Об этом сообщает издание Defense News.

Отмечается, что министр обороны Японии направил письмо с соответствующей просьбой замминистру обороны США по закупкам Эллен Лорд.

Кроме того, Токио запросил информацию о правах и обязанностях страны-партнера в данной программе.

Уточняется, что Пентагон планирует отклонить данную просьбу.

Также ожидается встреча Лорд с японскими чиновниками на этой неделе, где будет обсуждаться данный вопрос.

Ранее сообщалось, что главы МИД Турции и США обсудили ситуацию с С-400.