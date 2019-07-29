Кто станет первым покупателем российских С-500, узнали СМИ

Китай может стать первым покупателем российской системы С-500, которая была запущена в производство в начале 2019 года, пишет издание Military Watch.

В материале говорится о сотрудничестве между Москвой и Пекином. Так, по словам авторов материале, Китай уже долгое время приобретает новейшие российские разработки.

Пекин и Москва подписали договор на поставки С-400 «Триумф». И Китай остается ведущим клиентом для России, несмотря на собственные разработки.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в России началось производство новейших систем ПВО-ПРО С-500 «Прометей».