Появились подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии

Пилот украинского ИЛ-76, который был уничтожен в Ливии, погиб, пытаясь спасти бортовые документы. Об этом сообщает «Страна.Ua».

Как отмечается, речь идет о летчике-контрактнике по имени Владимир Бухальский из Мелитополя.

Уточняется, что он был опытным летчиком 25-й бригады транспортной авиации и по должности являлся заместителем командира соединения.

Кроме того, согласно изданию, погибший был военным пенсионером. В 2011 году он эвакуировал украинцев из Ливии, а в 2012 году под его командованием украинцы были эвакуированы из Сирии.

Ранее сообщалось, что два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии.