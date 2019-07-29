Появились подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии
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Пилот украинского ИЛ-76, который был уничтожен в Ливии, погиб, пытаясь спасти бортовые документы. Об этом сообщает «Страна.Ua».
Как отмечается, речь идет о летчике-контрактнике по имени Владимир Бухальский из Мелитополя.
Уточняется, что он был опытным летчиком 25-й бригады транспортной авиации и по должности являлся заместителем командира соединения.
Кроме того, согласно изданию, погибший был военным пенсионером. В 2011 году он эвакуировал украинцев из Ливии, а в 2012 году под его командованием украинцы были эвакуированы из Сирии.
Ранее сообщалось, что два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии.