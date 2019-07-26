Межконтинентальная ракета «Тополь» поразила цель в Казахстане
В Минобороны России сообщили о проведенном учебном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» в Астраханской области, передает РИА «Новости».
«Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что учения проводились на государственном центральном межвидовом полигоне Капустин Яр.
Учебная боевая часть ракеты с точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, заключили в Минобороне.
Ранее сообщалось, что в Минобороны намерены провести пуски ракет «Сармат» в 2019-2021 годах.