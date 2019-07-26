Турция пригрозила отказом покупки Boeing

Турция может отказаться от поставки американской самолетов из-за напряженных отношений с США, сообщает ТАСС.

По словам президента страны Тайипа Эрдогана, Турция планировала покупку 100 самолетов Boeing, даже если не приобретет американские зенитные ракетные системы Patriot. Однако если конфликт с США будет продолжаться и дальше, то турецким властям «придется пересмотреть этот вопрос». Об этом он заявил главе США Дональду Трампу на саммите G20 в Осаке.

Эрдоган добавил, что Турция хороший клиент так как они производит выплаты США за товар.

Ранее турецкий президент ответил на ультиматум США по С-400.