Российские дипломаты отправились на задержанное КНДР российское судно

Сотрудники посольства РФ в КНДР отправились на вторую встречу с экипажем задержанного пограничниками Северной Кореи судна, передает РИА «Новости».

«Сегодня в 7.00 по местному времени группа консульских работников и медпункта посольства России в КНДР выехала в порт города Вонсана для проведения встречи с экипажем российского рыболовецкого судна «Сянхайлинь-8», - говорится в сообщении.

Это будет вторая встреча российских дипломатов с моряками. О ее подробностях посольство обещало сообщить после возвращения сотрудников в Пхеньян.