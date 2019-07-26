США предложили странам Европы и Азии присоединиться к коалиции в Ормузском проливе

США предложили Великобритании, Франции, Германии, Норвегии, Японии, Южной Корее и Австралии присоединиться к коалиции по охране безопасности в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы запросили британцев, французов, немцев, норвежцев, японцев, южнокорейцев, австралийцев… я уверен, что пропустил несколько стран», - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, каждая страна, которая заинтересована в безопасности Ормузского пролива «должна участвовать, чтобы защитить не только свои собственные интересы», но и «основы свободных и открытых водных путей».