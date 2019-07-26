В КНДР оправдались за запуск ракет
close
Глава КНДР Ким Чен Ын объяснил запуск новых тактических управляемых ракет, который ранее прошел в стране, передает ТАСС.
Северокорейский лидер заявил, что испытания были необходимы в качестве ответа Сеулу на проведение военных учений на Корейском полуострове.
Он уточнил, что Пхеньян не станет поддаваться «южнокорейским милитаристам».
Одна ракета малой дальности пролетела около 430 километров, а другая - около 690 км.
Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море.