США поставили условие Турции из-за российских С-400

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Разгрузка российской системы С-400 на турецкой авиабазе под Анкарой, 12 июля 2019 года Разгрузка российской системы С-400 на турецкой авиабазе под Анкарой, 12 июля 2019 года
Разгрузка российской системы С-400 на турецкой авиабазе под Анкарой, 12 июля 2019 года
Turkish Defence Ministry/Reuters

Вашингтон назвал условие, при котором Анкара сможет избежать санкций, которые грозят ей за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, передает Defence One.

Сенатор Линдси Грэм рассказал, что США откажутся от идеи санкций, если Турция отменит решение вводить ЗРК в строй.

Грэм добавил, что передал это требование турецкой стороне по просьбе американского лидера Дональда Трампа.

Ранее министерство национальной безопасности Турции рассказало о том, что был завершен первый этап поставки С-400.