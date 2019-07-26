США поставили условие Турции из-за российских С-400

Вашингтон назвал условие, при котором Анкара сможет избежать санкций, которые грозят ей за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, передает Defence One.

Сенатор Линдси Грэм рассказал, что США откажутся от идеи санкций, если Турция отменит решение вводить ЗРК в строй.

Грэм добавил, что передал это требование турецкой стороне по просьбе американского лидера Дональда Трампа.

Ранее министерство национальной безопасности Турции рассказало о том, что был завершен первый этап поставки С-400.