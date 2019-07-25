Пьяных «морских котиков» из США выгнали из Ирака

Взвод «морских котиков» элитного спецназа ВМС США отозвали из Ирака и отправили в Сан-Диего в качестве дисциплинарной меры. Об этом передает РИА «Новости».

Сообщается, что возможной причиной отзыва взвода стало пьянство военных.

Как отмечается, командир подразделения не уверен в способности «морских котиков» выполнять поставленные задачи.

Уточняется, что в отношении солдат уже ведется расследование.

Согласно данным следствия, около 20 «морских котиков» уличили в регулярном употребляли алкоголь.

Ранее сообщалось, что американских военных посадят на диету.