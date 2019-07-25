В КНДР испытали ракету нового типа

В Северной Корее выпустили ракету нового типа. Об этом пишет «Ренхап» со ссылкой на южнокорейские вооруженные силы.

25 июля КНДР выпустила две ракеты ближнего радиуса действия в направлении Японского моря.

Одна ракета малой дальности пролетела около 430 километров, а другая - около 690 км. Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море.

По информации источника, вторая ракета выглядит, как ракета нового типа и требует дополнительного изучения.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила неустановленный снаряд.