Иран поклялся уничтожать беспилотники США

Глава Ирана Хасан Рухани пообещал, что военные силы страны будут сбавить в небе все американские беспилотники, если они вновь нарушат воздушной пространство Ирана. Об этом сообщает Reuters.

«Они получат ответ», — добавил Рухани.

20 июня корпус стражей исламской революции (КСИР), являющийся частью ВС Ирана, сбил американский беспилотник у входа в Персидский залив.

Ранее командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что находившийся рядом с беспилотником американский самолет-разведчик мог быть также сбит.